Stelling: OG3NE gaat het Eurovisiesongfestival winnen

ASSEN - OG3NE staat in de finale van het Eurovisiesongfestival. De drie zusjes eindigden gisteravond in de halve finale bij de laatste tien.

Zaterdag zijn Lisa, Shelley en Amy als zesde aan de beurt in Kiev. Ze vertegenwoordigen Nederland op het liedjesfestijn met het nummer Lights and Shadows, een eerbetoon aan hun ongeneeslijk zieke moeder.Wat denkt u? Maken de zusjes kans en gaan 'we' het Eurovisiesongfestival winnen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of u liever naar de halve finale van Ajax keek dan naar het Eurovisiesongfestival. Ruim 66 procent gaf aan naar Ajax te gaan kijken, ruim 33 procent zei af te stemmen op OG3NE.