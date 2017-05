N34 bij Odoorn-Noord hele weekend dicht

De werkzaamheden aan de tunnel zijn al begonnen (foto: Van Oost Media) De tunnel Bovenstraat wordt afgebroken (foto: Google Streetview)

GASSELTE - Vanaf vanavond is de N34 het hele weekend afgesloten tussen de afslag Odoorn-Noord en de afslag Gasselte. De tunnel Bovenstraat, bij de kruising Exloo, wordt dan afgebroken.

Omdat de weg dit weekend toch al is afgesloten, wordt de tegelijkertijd de N34 bij Borger van nieuw asfalt voorzien.



Tijdens het hele weekend wordt het autoverkeer vanaf Gasselte, Gieten, Eext, Rolde, Nooitgedacht, Schoonloo, Noord-Sleen, Emmen, Klijndijk en Odoorn omgeleid via de N376.

De parallelweg naast de N34 tussen Exloo en Ees en het viaduct over de N34 blijven toegankelijk tijdens de weekendafsluiting. Ook fietsverkeer blijft mogelijk.



De werkzaamheden beginnen vanavond om 20.00 uur en duren tot en met maandagochtend 06.00 uur.