OM eist opnieuw opname in veelplegerskliniek voor ruitengooier

De man gooit steeds ruiten in (foto: pixabay.com)

ASSEN - De officier van justitie eist voor de tweede keer dat een 41-jarige man uit Assen de kliniek voor veeplegers ingaat. De dakloze man gooit sinds 2013 in Assen ruiten in voor een plek in de cel.

"Daar heb ik de tijd van mijn leven. Heerlijk. Met niemand wat te maken. Ik kan zo doorgaan tot ik dood ben." De klinische opname duurt twee jaar en veelplegers krijgen een behandeltraject om ander gedrag aan te leren.



Zelf maar redden

Advocaat Willem Bierens heeft een ander voorstel. "Geef de man een startkapitaal en laat hem zelf een woning zoeken. Hij wil verder geen hulp. Geef hem die gelegenheid. Dat is wat hij wil."



In 2014 kreeg de Assenaar eenzelfde klinische opname opgelegd. Dit heeft niets geholpen. Hij weigert iedere hulp.



Vrieskou

De Assenaar gooit ruiten in vanaf het moment dat hij begin 2013 niet langer bij het Leger des Heils mocht blijven. Daar mag iemand maximaal een half jaar verblijven. De man bivakkeerde een aantal weken in de vrieskou in het Asserbos. Vanaf dat moment gooit hij in het centrum van Assen ruiten in.



Geldschieter

In mei 2014 regelde zijn vorige advocaat Hugo Pellinkhof via een anonieme geldschieter 2.500 euro voor de man. Daarmee kon hij zich redden tot de uitkering op gang kwam. Dit verliep anders. De man begon weer met het ingooien van ruiten en Pellinkhof trok zich als raadsman terug.



In december regelde zijn nieuwe advocaat Bierens een appartement in Hoogezand. Ook deze redding hield geen stand. Op 1 februari gooide de man opnieuw een ruit in van een pand aan het Mercuriusplein in Assen.



De rechter doet op 24 mei uitspraak.