Beilenaar aangehouden voor heling fietsen

De politie nam 13 fietsen in beslag (foto: Pixabay.com)

BEILEN - De politie heeft deze week een 46-jarige man uit Beilen en een 31-jarige man uit Almelo aangehouden op verdenking van het verkopen van gestolen fietsen met een vals framenummer.

Sinds de zomer van vorig jaar kwamen er bij de politie af en toe meldingen binnen van inwoners van Beilen en omgeving. Die mensen hadden ontdekt dat er was geknoeid met het framenummer van hun tweedehands fiets. De fietsen waren gekocht bij de verdachte uit Beilen. In het najaar waren die meldingen aanleiding voor de politie om een nader onderzoek te doen. Deze week leidde dat tot de aanhouding van beide verdachten.



Dertien fietsen in beslag genomen

De verdachten hebben vermoedelijk fietsen verkocht, waarbij geknoeid was met het slot en het framenummer. Van een aantal fietsen is vastgesteld dat het om gestolen fietsen gaat. De aangehouden mannen worden dan ook verdacht van heling, valsheid in zegels en merken en bedrog.



Bij de verdachte uit Beilen zijn acht fietsen met kenmerken van een gestolen fiets in beslag genomen. Bij vier van die fietsen is een aangifte van diefstal gevonden. De fietsen waren gestolen in de omgeving van Almelo. Van twee fietsen kon niet meer het werkelijke framenummer worden achterhaald. De twee laatste fietsen hadden wel de kenmerken van een gestolen fiets, maar daarvan is geen aangifte gedaan.



Bij de verdachte uit Almelo zijn vijf fietsen in beslag genomen. In dit geval is bij drie fietsen een aangifte gevonden. Ook deze fietsen waren gestolen in de omgeving van Almelo. Ook hier bleven twee fietsen over waarvan geen aangifte is gedaan.