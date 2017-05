Oplichter deed zich voor als arts

De man deed zich voor als arts (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 53-jarige man zonder vaste woonplaats is aangehouden op verdenking van oplichting en flessentrekkerij. De man zou zeker veertien keer de fout in zijn gegaan, onder meer in Drenthe, Friesland en Groningen.

De man wordt ervan verdacht in de periode van augustus 2016 tot april 2017 meerdere keren te hebben geslapen in hotels of bed and breakfast zonder te betalen, te hebben getankt zonder te betalen en mensen te hebben opgelicht.



Neparts belooft gespecialiseerd onderzoek

Het meest opvallend is dat de man zich voordeed als arts en een echtpaar liet betalen voor een onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. De slachtoffers maakten geld over naar de man, maar van een onderzoek in een ziekenhuis was geen sprake.



Ook bij het inchecken in de hotels en B&B's deed hij zich voor als werknemer in een ziekenhuis. Daarnaast wordt hij ervan verdacht dingen te hebben verkocht via internet, die hij na betaling door de koper niet leverde.