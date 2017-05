Verwarde mensen in augustus in psycholance

De komst van een psycholance in Drenthe is vertraagd (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - De komst van een psycholance in Drenthe is wederom vertraagd. De speciaal ingerichte ambulance zou aanvankelijk vanaf 1 maart in Drenthe rondrijden, maar dat wordt 1 augustus.

“We hebben tijd nodig om de financiën rond te krijgen met de zorgverzekeraars. Verder moeten we de mensen die op de psycholance gaan rijden nog opleiden”, zegt woordvoerder Jouke Wijnalda van UMCG ambulancezorg. “Wij hebben overigens zelf nooit gezegd dat de psycholance al in maart rond zou rijden. We hebben tijd nodig om alles in orde te maken.”



Psycholance

Psycholances zijn omgebouwde ambulances zonder zwaailichten en met een aangepaste, rustigere omgeving. Op verschillende plekken in het land rijden al dit soort ambulances om verwarde mensen op te halen in plaats van de politie. In Amsterdam rijdt sinds 2014 een psycholance. Sindsdien is het aantal politie inzetten voor verwarde mensen in de hoofdstad gedaald tot tien procent.

