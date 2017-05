BEILEN - "Het doet hem heel zeer, hij vindt het echt heel jammer." Dat zegt Fred Stol, locoburgemeester van de gemeente Zuidhorn, over het nieuws dat Bert Swart niet de burgemeester van Midden-Drenthe wordt.

"Ik ken hem van dichtbij, hij wil zich ergens voor 100 procent inzetten", vervolgt Stol. "Gezien zijn gezondheidssituatie lukt hem dat niet voor Midden-Drenthe." De 61-jarige Swart werd op Koningsdag opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens onderzoek is er iets afwijkends in zijn hoofd gevonden. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. "Het perspectief is onzeker."Volgens Stol is Swart een vriendelijke en inlevende man, die altijd klaar staat om anderen te helpen. "Daarom is het heel raar om nu te zien dat hij diegene is die aandacht nodig heeft", vertelt hij. "Hij heeft altijd oog voor een ander, het is een heel fijne man."Swart blijft nu, zolang zijn gezondheid het toelaat, burgemeester van Zuidhorn. "Hij gaat maandag voorzichtig weer beginnen en gaat op zijn manier uitleggen wat er aan de hand is." Als het aan Stol ligt, blijft Swart nog burgemeester tot na de gemeentelijke herindeling van 2019. "Maar dat is sterk afhankelijk van zijn gezondheid."Ton Baas, waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, reageert geschokt op het nieuws. "Er waren natuurlijk al wat onduidelijkheden, met onderzoeken en zo. Dan ben je al wel aan het nadenken over wat er in vredesnaam aan de hand kan zijn."Het is volgens Baas nog te vroeg om nu al te praten over de procedure voor een nieuwe burgemeester. "Hoe het in Midden-Drenthe verder gaat, is een kwestie van nader overleg met de provincie en de fractievoorzitters. Het is niet het juiste moment om daar vandaag al over te speculeren."