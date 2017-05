Koninklijke Erepenning voor muziekvereniging uit Hollandscheveld

Muziekvereniging krijgt Koninklijke Erepenning (foto: RTV Drenthe)

HOLLANDSCHEVELD - Christelijke Muziekvereniging Juliana - De Bazuin uit Hollandscheveld ontving vandaag de Koninklijke Erepenning uit handen van waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen.

Tijdens een groot jubileumconcert vanwege het 50-jarige bestaan werd de vereniging geëerd voor haar bijzondere verdiensten. Christelijke Muziekvereniging Juliana - De Bazuin zet zich in op sociaal-cultureel gebied en geeft medewerking aan lokale festiviteiten in Hollandscheveld, Elim, Nieuwland en Hoogeveen. Het is een bloeiende vereniging met een orkest, een malletband, een opleidingsorkest, een jeugdslagwerkgroep en het dweilorkest Hollands Geweld.



Actieve jeugdleden

Nooit eerder waren zoveel jeugdleden actief in de vereniging als op dit moment. De vereniging is één van de weinige orkestverenigingen in de gemeente Hoogeveen die straatoptredens verzorgt.



Historie van de vereniging

De historie gaat ver terug. Muziekvereniging Juliana, vernoemd naar de toen 11-jarige Prinses der Nederlanden, werd opgericht op 6 oktober 1921. De Bazuin zag op 6 november 1930 het levenslicht. Beide verenigingen fuseerden op 21 juni 1967. De totale muzikale ervaring bestaat uit ruim 133 jaar.