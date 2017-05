Fietsers krijgen voorrang op nieuwe rotonde in Roden

De rotonde werd vandaag officieel geopend (Foto: Mirjan Postma) Wethouder Alex Wekema test de rotonde (Foto: Mirjan Postma)

RODEN - Rodenaren kunnen vanaf vandaag weer rechtstreeks van de Nieuweweg naar Nieuw-Roden rijden. De nieuwe rotonde bij de Kastelenlaan is geopend door wethouder Reint-Jan Auwema.

De rotonde is deel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Met dat project wil de gemeente de buslijn van Roden naar Groningen verbeteren en toekomstbestendig maken.



Zo kan de bus straks keren bij de Kastelenlaan en komen er nog fietsenstallingen en een sanitaire voorziening voor de buschauffeurs.



Nieuw in de gemeente is dat op deze rotonde fietsers voorrang krijgen. Dat past in het plan dat de gemeente heeft, genaamd: 'Noordenveld op fietse'. Reint-Jan Auwema: ”Met de aanleg van deze rotonde is de eerste stap gezet. Ik ben blij dat we opnieuw laten zien dat we daar waar mogelijk graag voorrang geven aan de fietsers.”



Vanaf maandag 15 mei rijden de bussen van lijn 4 weer via de halte aan de Dorth en wordt de nieuwe halte aan de Kastelenlaan gebruikt. De halte aan de Kastelenlaan wordt met ingang van de nieuwe dienstregeling op 3 september 2017 als eindpunt in gebruik genomen.

Door: Marjolein Knol Correctie melden