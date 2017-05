Schoonzussen beginnen eigen basisschool in Roden

De school huurt twee lokalen van de scoutingclub (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) Bij de laatste ouderavond waren twintig geinteresseerde moeders aanwezig (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

RODEN - Nog maar drie officiële aanmeldingen hebben de schoonzussen voor hun nieuwe basisschool. Toch weet toekomstige juf Stieny Schutte het zeker: deze school wordt een succes.

In september 2017 moet een nieuwe basisschool starten in Roden: de Brede Basisschool De Verwondering. Eerst nog met een kleutergroep, waarna die kinderen kunnen doorgroeien naar klas zes. Het initiatief komt van Marjan Kolk en Titia Snip, twee schoonzussen. Kolk zocht al een tijdje naar een goede basisschool voor haar zoontje Stijn, maar het lukte nog niet.



Een eigen school

Zo was er een flinke wachtlijst bij de Vrije School, maar liep de moeder ook al een tijd rond met het idee om zelf een school te starten. Toen schoonzus Titia Snip belde om te zeggen dat ze zou gaan helpen, werd het idee ineens werkelijkheid.



Ondertussen is een leerkracht en gebouw gevonden en gaven tien ouders aan hun kind aan te melden zodra hij of zij leerplichtig is. Deze week organiseerde de toekomstige school twee ouderavonden voor geïnteresseerden, waar zo'n 35 man op afkwam.



Spelen

"Er is volgens mij een hele verandering gaande in de maatschappij," zegt toekomstig juf Stieny Schutte. "Het kan en mag ineens anders. Dat een klein kind bijvoorbeeld al stress ervaart bij het maken van toetsen. Dat zou niet zo mogen zijn."



En dus gaat basisschool 'De verwondering' het anders aanpakken. Schutte: "Wat we nu zien gebeuren is dat kleuters redelijk veel binnen zitten en dat de leerprogramma's een beroep doen op de cognitieve vaardigheden van een kind. Maar juist door te spelen leer je. Dat wordt te veel onderschat. Een kind kan juist heel veel opsteken van spelen."



Prijskaartje

De school wordt niet gefinancierd door de overheid en kan dus kleinschalig blijven. Maar daar zit wel een prijskaartje aan: tweehonderd euro per kind, per maand.

Door: Marjolein Knol Correctie melden