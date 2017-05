Kinderen voor 2,25 euro naar FC Emmen vanavond

VOETBAL - Nog een paar uur en dan begint FC Emmen aan de returnwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs. De Drentse club verdedigt een 5-1 voorsprong tegen RKC Waalwijk. Dat kan en mag in principe geen probleem zijn, maar het gevaar van onderschatting ligt natuurlijk op de loer.

Dick Lukkien: we zijn er nog niet