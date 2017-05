Kattenhater actief in Smilde: twee katten dood gevonden

Er is mogelijk een kattenhater actief in Smilde (foto: Pixabay.com)

SMILDE - Er zijn meerdere meldingen binnengekomen van vergiftigde katten rondom het evenemententerrein in Smilde. Er zijn ten minste twee katten dood gevonden.

Wijkagent Bas Slomp roept bewoners op om extra alert te zijn op verdachte situaties. "We weten niet waar we precies op moeten letten in zo'n geval. Daarom is het belangrijk dat iedereen een oogje in het zeil houdt en melding maakt van verdachte situaties."De dierenambulance bevestigde de vergiftiging bij in ieder geval één van de gevonden katten.