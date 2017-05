Militairen rennen tachtig kilometer voor Walk for Life

HAVELTE - Militairen van de 44 pantserinfanteriebataljon uit Havelte steunen vandaag het goede doel Walk for Life. Dat doen ze door een tocht van tachtig kilometer naar Groningen hardlopend af te leggen.

Walk for Life is een wandel- en loopevenement dat geld probeert in te zamelen voor kankerpatiënten van 18 tot 35 jaar. Morgen is rondom het Paterswoldsemeer de dertiende editie. De opbrengst gaat dit jaar naar het UMCG Kanker Researchfonds.



Vanochtend om acht uur gaf generaal Jan Swillens, die zelf ook meeloopt, het startschot voor de estafetteloop. De militairen lossen elkaar om de tien kilometer af. Met de actie hoopt de Landmacht aandacht te vragen voor het goede doel.

