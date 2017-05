Medeverdachte woningoverval Nes hoort OM 3 jaar eisen voor 'bijvangst'

Het OM eiste drie jaar cel (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De officier van justitie heeft tegen een 31-jarige man uit Emmen drie jaar cel geëist. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan zeven (bedrijfs)inbraken, autodiefstal en verboden wapenbezit.

De Emmenaar is een van de vier verdachten van een gewelddadige woningoverval in het Friese Nes. Tijdens dit onderzoek kwamen de inbraken in beeld. "Een bijvangst", zo zei de officier van justitie tijdens de zitting.



Peilbaken

Na de woningoverval op 15 juni waarbij een 73-jarige bewoner ernstig werd mishandeld, kwam de Emmenaar als verdachte in beeld. De recherche voorzag zijn auto van microfoons en een peilbaken. Kort daarop, in de maanden juli en augustus, werden de inbraken gepleegd. Door de peilbaken werd tijdens verschillende inbraken de wagen van de Emmenaar getraceerd. "Dat zegt niets", zei de man, want hij leende veelvuldig zijn auto uit.



Opvallende jas

Camera's in verschillende bedrijven legden de inbraak vast. De inbreker droeg telkens een opvallende jas. Een ondernemer zette de beelden op Facebook.



In de afgeluisterde gesprekken vertelde de Emmenaar dat hij zo'n jas had en die weg had gedaan. Ook vertelde hij dat hij die inbraken had gepleegd. De man ontkende tegenover de rechters. "Dat was grootspraak", zei hij.



Blauw oog

De inbraak bij de Golfparc Sandur verliep gewelddadig. Jongens uit Erica waren in Emmen op stap geweest en fietsten terug naar huis. Zij hoorden glasgerinkel en zagen een man uit een gebouw komen.



De jongens gingen achter die persoon aan. Maar die sloeg een jongen met een staaf in het gezicht. Het slachtoffer liep een blauw oog op. Volgens de officier was de inbreker de 31-jarige Emmenaar. Zijn auto stond in de buurt geparkeerd. De motorkap voelde nog warm aan.



35 inbraken

In die periode kwamen 35 meldingen van inbraken binnen. De officier zei dat voor zeven inbraken voldoende bewijs was om de Emmenaar te vervolgen. De Emmenaar werd uiteindelijk op 20 september aangehouden. Het is nog onbekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de woningoverval in Nes is. Die zaak is nog niet afgerond. Van de vier huidige verdachten zijn twee weer op vrije voeten. De politie heeft een mogelijke vijfde verdachte in het vizier.



De uitspraak is op 24 mei.