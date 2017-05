JWF-Kapel en Mooi Wark openen samen TT Festival

ASSEN - Het TT Festival van Assen is grotendeels rond. Zo komt er een speciaal openingsspektakel, waarbij de koninklijke militaire JFW-kapel uit Assen optreedt met de rockbands Mooi Wark en Donnerwetter. En op de Markt verrijst een zwevend dj-podium.

Projectleider Sander ten Bosch is bijzonder in zijn nopjes met het muzikale programma en vooral met de speciale openingsact die woensdag 21 juni het Koopmansplein moet doen volstromen."Dit is toch zeker een unieke samenwerking. Ons eigen koninklijke militaire harmonieorkest van de Asser kazerne, dat op die avond samen op het hoofdpodium staat met twee rockbands. We praten wel even over een orkest van 52 man, dat we daar neerzetten. Dat wordt een heel spektakel. Maar gelukkig past het allemaal op het podium."Volgens Ten Bosch is voor de unieke combinatie gekozen, om zo een breder publiek te trekken en om de stevige band tussen Assen en de kazerne nog eens tot uitdrukking te brengen. "En zo'n kapel met voornamelijk blazers spreekt toch meer een andere doelgroep aan dan die van Mooi Wark. Door de samenwerking tussen die twee, verbreden we het publiek. En de mannen vinden het prachtig, om met zoveel professionele muzikanten op het podium te staan."Het TT Festival duurt vier dagen, voorafgaand aan de Moto GP op zondag 25 juni op het TT Circuit. Verspreid over het centrum komen acht muziekpodia met daarop verschillende muziekstijlen, zoals blues, rock, feestmuziek, Duitse schlagers, dance en disco.Er komen bands als Melrose, De Kast, Great Piano's XXL, Left Hand Freddy en op het danceplein op de Doevenkamp staan Kraantje Pappie en the Partysquad. Ook RTV Drenthe heeft een eigen podium , samen met cateringbedrijf Mennega. Daar treden vooral artiesten uit de regio op, onder wie Bouke en Black Lake.Meest in het oog springend is het zwevende dj-podium op de Markt. Op bijna zes meter hoogte wordt een soort brugconstructie gebouwd van de ene kant van de Markt naar de andere, met ook een podium. "We hebben natuurlijk op de Kop van de Vaart het reuzenrad weer staan. Om toch een vrije doorloop te hebben, vonden we het een aardig idee om het podium daarom op grote hoogte te realiseren, zodat mensen er rustig onderdoor kunnen lopen, richting het reuzenrad. Daarmee is toch een lastige blokkade uit de weg geruimd." Dj's die hier komen, zijn Ben Liebrand en Gijs Staverman.De terugkeer van het grote reuzenrad op de kop van de Vaart, motorvermaak van Action on Wheels op de Weiersstraat en een speciale TT Laan op de Torenlaan voor echte motorliefhebbers maken het festival-programma compleet.Sander ten Bosch gaat uit van zo'n 175.000 bezoekers verspreid over de vier festivaldagen. "De stad kan zo'n 85.000 bezoekers aan op een avond. En als het net weer zo gezellig wordt als de afgelopen twee jaar, dan is het feest wat mij betreft weer geslaagd."