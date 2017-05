Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn ook dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag en zondag worden voor de 45e keer de Nationale Molendagen gehouden. Op verschillende plekken in Drenthe doen verschillende molens mee aan deze dag, onder meer Museummolen Jan Pol in Dalen. De molen is morgen geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, zondag is de molen gesloten.Zaterdag doet Havelte mee aan de Nationale Landmachtdag. Op de Johannes Postkazerne zijn tussen 10.00 uur en 16.00 uur allerlei demonstraties en activiteiten. Zo gaan de militairen in gesprek met bezoekers en demonstreren ze met oefenmunitie wat de Landmacht zoal doet.In Gieten wordt zaterdag de Run van Gieten gelopen. Het programma begint om 11.00 uur met een wedstrijd voor handbikers. Daarna beginnen de deelnemers aan de run van vijftig kilometer. RTV Drenthe zendt vanaf 14.45 uur een livestream uit op de website.Camping Witterzomer in Assen viert haar 65-jarig bestaan. Dit wordt gevierd met een feestweekend. Naast het feest opent Witterzomer een nieuw avonturenpark . Het pad staat in het teken van de twee typetjes Bonk en Bikkeltje.De verbinding tussen de geschiedenis van de Molukkers en de huidige vluchtelingen is te zien in de voorstelling Vreemde gasten. De voorstelling gaat op zondag in première op de zandafgraving bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Drenthe heeft de afgelopen twee jaar duizenden vluchtelingen opgevangen in verschillende azc's. In 1951 werden in Drenthe ook al duizenden mensen opgevangen. Uit de Molukken. Zij kwamen na een bootreis uit het voormalig Nederlands-lndië naar Nederland en werden ondergebracht in Woonoord Schattenberg, het voormalig Kamp Westerbork.Zondag is het moederdag. In Aalden wordt er een moederdagmarkt georganiseerd. Standjes met sieraden, kleding en eten staan op het grasveld naast Hotel/Restaurant Het Wapen. De markt begint om 11.00 uur in de ochtend en is om 17.00 uur in de middag afgelopen.