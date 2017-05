Leeuw is weer terug op Schultehuis in Meppel

MEPPEL - Het oudste woon- en winkelhuis van Meppel is sinds vanmorgen in volle glorie hersteld.

Met het terugplaatsen van de leeuw bovenop het fraaie renaissancepand dat ook wel het Schultehuis wordt genoemd, is er niets meer dat herinnert aan de alles verwoestende brand die in mei 2012 het pand volledig in de as legde.



Ook de betonnen leeuw die vier eeuwen de trapgevel sierde, overleefde de brand niet.



Vrijwilligers van Stichting Oud Meppel probeerden destijds nog wel de brokstukken te verzamelen om te voorkomen dat ze met het overige puin zouden worden afgevoerd, maar al snel bleek dat de leeuw niet meer te redden was.



Met toestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de stichting een kopie laten maken van de leeuw met het familieschild en dat is vandaag teruggeplaatst.