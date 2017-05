FC Emmen - RKC live op Radio Drenthe

Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen live-verslag

VOETBAL - FC Emmen - RKC, de returnwedstrijd in de eerste ronde van de play-offs voor een plek in de eredivisie, is live te volgen op Radio Drenthe. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers.





De Drentse club verdedigt een 5-1 voorsprong tegen de ploeg uit Waalwijk. Dat betekent dat de gasten mininmaal vijf keer moeten scoren om de volgende ronde te halen. En dan mag Emmen niet scoren.







