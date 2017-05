Tafeltennissers De Treffers opnieuw op jacht naar landstitel

Speler Nathan van der Lee en voorzitter topsportcommissie Hendrikus Velzing tussen de jeugd van De Treffers

TAFELTENNIS - Het is hét weekend van de waarheid voor de tafeltennissers van De Treffers uit Klazienvaveen. Met de vrouwen wonnen ze in 2002 al eens de Europacup, maar de mannen wonnen nog nooit een grote prijs. Zondag lonkt de landstitel en Taverzo uit Zoetermeer is, net als vorig jaar, de tegenstander in de finale.

"We maken wel een goede kans denk ik. We hebben in de halve finale laten zien dat we er klaar voor zijn. Vooral onze kopman Barry Wijers heeft toen echt super gespeeld. Ik hoop dat hij z'n niveau weer op kan pakken. Dan kunnen we er een mooie wedstrijd van gaan maken", zegt Nathan van der Lee.



Maar het zal nog een lastige opgave worden. Taverzo pakte de landstitel al vier keer op rij en in de competitie gingen De Treffers dit seizoen twee keer met 5-1 onderuit tegen de club uit Zoetermeer.



Nooit samen trainen

Nathan van der Lee uit Groningen is de enige Noorderling die het zondag moet gaan doen voor De Treffers. Hij krijgt hulp van drie westerlingen. Barry Wijers en Koen Hageraats komen uit Rotterdam en Patrick Oeij uit Amsterdam. Zij moeten zondag samen de Drentse kleuren verdedigen. Het team traint praktisch nooit samen. Ook niet in aanloop naar dé wedstrijd van het jaar.



"We studeren of werken er ook nog naast, dus samen trainen is heel lastig. We bereiden ons allemaal met ons eigen programma voor", zegt de enige noorderling Van der Lee.



Europees tafeltennis?

Hendrikus Velzing is sinds maart weer terug als voorzitter van de topsportcommissie van De Treffers. Hij is ambitieus. Het zou mooi zijn als oude tijden in Klazienaveen herleven. Vijftien jaar geleden, in 2002, wonnen de vrouwen van De Treffers al eens de Euorpacup. En als het aan Velzing ligt gaat de club in de toekomst met de mannen ook Euorpa in.



"Ik ga het onderzoeken. We hebben nog een dikke maand om ons op te geven. Ik moet het natuurlijk ook overleggen met het bestuur. Maar wat mij betreft gaan we weer Europacup spelen en dan zien we wel waar we stranden."



Supportersbus

Er gaat zondag een speciale bus met 34 supporters van De Treffers naar Hilversum. Ook zullen familie en vrienden op eigen gelegenheid gaan. "Geen idee hoeveel mensen er zullen zijn. Ik hoop dat het er honderd zijn. Dat zou echt geweldig zijn", besluit Van der Lee.

