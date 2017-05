Minister betaalt oplossing wiekenprobleem molen De Juffer

GASSELTERNIJVEEN/AMERSFOORT - Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem met de wieken van molen De Juffer in Gasselternijveen. Minister Jet Bussemaker gaat het betalen.

De Juffer is een van de 47 molens in Nederland die stilstaat, omdat er mogelijk problemen kunnen ontstaan met de wieken. Extra sneu is dat De Juffer morgen tijdens Nationale Molendag niet mag draaien."We waren gewoon aan het malen. Toen kwam via de gemeente de mededeling dat we de molen onmiddellijk stil moesten zetten . We mogen niet eens meer handmatig de wieken één keer ronddraaien om er voor Nationale Molendag vlaggetjes in te hangen", vertelt molenaar Roelof Deuring van De Juffer.Door een constructiefout kunnen de bouten die aan de roeden, dit zijn stalen balken, vastzitten breken. De wieken van de molen kunnen hierdoor van de molen afvallen. Dit doordat de balken aan de wieken vastzitten. 46 andere moleneigenaren hebben ditzelfde probleem.Dit is een relatief nieuwe constructie, bedacht om de balken beter te beschermen tegen verschillende soorten weer. Om de stalen balken tegen het weer te beschermen, gaan ze in een bad met zink. Alleen zijn de roeden te groot voor de zinkbaden. Daarom bestaan ze uit twee delen.De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft twee oplossingen bedacht voor het probleem: de deelbare roeden moeten aan elkaar worden gelast, of de deelbare roeden moeten worden vervangen door roeden die uit één stuk bestaan, net zoals vroeger. Op 2 juni wil de Rijksdienst in gesprek met alle 47 moleneigenaren om de oplossingen te bespreken.Wanneer De Juffer weer kan draaien, hangt volgens Deuring vooral af van welke oplossing er voor de Gasselternijveense molen wordt gekozen. "Als er nieuwe roeden moeten komen, is de klus het grootst en moeten de wieken er helemaal af. Dan draait de Juffer dit jaar helemaal niet meer vrees ik."Molenaar Roelof Deuring: "We gaan toch open, maar dan alleen in de ochtend. We hebben ook kleine handmatige maalstenen, zodat we toch het principe van het malen uit kunnen leggen. Bovendien is het bakkersmuseum op één van de molenzolders ook te bezichtigen. En als er rond twaalf uur nog volk is, blijven we uiteraard langer open".Minister Jet Bussemaker maakte bekend de kosten voor de reparatie van alle 47 molens te betalen. "Moleneigenaren mogen niet de dupe worden van een constructiegebrek dat niemand heeft kunnen voorzien", aldus Bussemaker.