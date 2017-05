De zoektocht naar een nieuwe Drentse commissaris

EMMEN - De markt in Emmen was vandaag het toneel van de zoektocht naar de nieuwe commissaris van de koning.

Moet het een man zijn, een vrouw, een Drent of een randstedeling met een goed netwerk in Den Haag? Een verbinder of een doorpakker? De inwoner van Drenthe mag het zeggen.De provincie is vandaag begonnen met de publiekscampagne die moet helpen bij de zoektocht naar de nieuwe CdK. Statenleden stonden op de markt om mensen naar hun mening te vragen.Maar daar blijft het niet bij. Ook online kunnen inwoners de vragenlijst invullen. De resultaten worden samengevat in een profielschets. Op basis daarvan komt er een vacature waarop kandidaten kunnen solliciteren. Voor het einde van het jaar moet de nieuwe commissaris van de koning benoemd zijn.