Frederiksoord krijgt militair basiskamp als zelfvoorzienende verzorgingsstaat

FREDERIKSOORD - Bij Frederiksoord verrijst binnenkort een militair basiskamp als woon- en werkplek voor kunstenaars.

Het gaat om het kunstproject Basiskamp EntreNous . Bedenker Edwin Stolk kwam op het idee toen hij hoorde over de geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid."Ik vroeg me af of je met de hedendaagse kunst die geschiedenis opnieuw kunt vertellen en kunt koppelen aan de toekomst." Stolk wil met het project in beeld brengen hoe de verzorgingsstaat van de toekomst er kan komen uit te zien. De bewoners, een groep kunstenaars, proberen er een zo duurzaam mogelijk bestaan op te bouwen."Het wordt een hedendaagse proefkolonie, waar twaalf kunstenaars gaan wonen. Uit elke provincie komt er één kunstenaar naar Drenthe. Ze gaan zich bezighouden met verzorgingsstaat gerelateerde onderwerpen", aldus Stolk.De initiatiefnemer is nog in overleg met de gemeente Westerveld over wat voor soort onderwerpen dat precies zullen zijn. Maar er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zaken als decentralisatie, waarbij taken van de overheid naar de gemeente zijn gegaan. De kunstenaars verblijven vanaf september in de proefkolonie. Het terrein is omgeven door een wal, maar nieuwsgierige bezoekers zijn altijd welkom, laat Stolk weten.