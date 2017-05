Meepraten in Cassata: Hoogeveense Tamboerpassage niet langzaam laten doodbloeden, maar in één keer sluiten

HOOGEVEEN - Hoogeveen mag de Tamboerpassage niet langzaam laten doodbloeden, maar moet het winkelcentrum in één keer sluiten.

Dat is de stelling morgenmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata. Donderdagavond praat de gemeenteraad over het plan om de Tamboerpassage te schrappen uit het kernwinkelgebied en een andere bestemming te geven.De gemeente wil het koopcentrum verkleinen, om de leegstand op te lossen en het winkelgebied weer aantrekkelijk te maken. Zo'n 10.000 vierkante meter aan winkeloppervlak moet verdwijnen. Voor de herontwikkeling van het centrum krijgt Hoogeveen twee miljoen uit het provinciale binnenstadsfonds. De gemeente legt zelf twaalf miljoen op tafel.Het overdekte winkelcentrum De Tamboerpassage , dat ruim veertig jaar bestaat, lijkt nu kind van de rekening te worden. De winkelpassage wordt in de nieuwe centrumvisie geschrapt als kernwinkelgebied en de gemeente Hoogeveen is niet meer van plan hierin nog te investeren. De passage moet een nieuwe bestemming krijgen. Het college van B en W wil graag dat winkeliers verkassen naar de Hoofdstraat, zodat het koopcentrum compacter wordt.In de Tamboerpassage zitten zo'n twintig winkels, en daar is door ondernemers en vastgoedeigenaren eerder dit jaar geschrokken gereageerd op de plannen.De gemeente wil met financiële regelingen ondernemers stimuleren te verhuizen naar de Hoofdstraat. Maar veel winkeliers in de Tamboerpassage zijn bang dat ze ondanks de financiële steun voor extra hoge kosten komen te staan, onder meer door hogere huurprijzen op de nieuwe plek. Ook vragen ze zich af wat de termijn is, waarbinnen de Tamboerpassage moet verdwijnen.Voorzitter Arie Veldman van de winkeliersvereniging Tamboerpassage, die ook voorzitter is van de Vereniging van Eigenaren, vindt dat het winkelcentrum, als het dan toch moet verdwijnen, in één klap als winkelcentrum weg moet. "Als je namelijk geen termijn stelt, en de ene na de andere winkel vertrekt de komende jaren, dan bloedt onze winkelpassage langzaam dood en verliezen de laatste winkeliers op een heel nare manier hun klandizie. Dat zorgt voor veel ondernemersleed."In Cassata morgenmiddag zijn vanaf 12.10 uur te gast de Hoogeveense wethouder Bert Otten en voorzitter Arie Veldman van de winkeliersvereniging Tamboerpassage en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. U kunt meepraten door te reageren op de stelling:Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via Twitter @rtvdrenthe.