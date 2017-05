COA moet na sluiting ook huur betalen

ORANJE - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet mogelijk nog jarenlang huur betalen voor de asielzoekerscentra die leegstaan of sluiten.

Dat meldt Nieuwsuur Het is onduidelijk of voor Drentse azc's de huur moet worden doorbetaald. In onze provincie sloot vorig jaar december het asielzoekerscentrum in Geeuwenburg. En ook het azc in Oranje en Vledder gaan binnenkort dicht.Eerder werd ook bekend dat er geen centra komen in Meppel, Gieten en Oosterhesselen. Naast dat veel medewerkers van het COA hun baan verliezen, kan het zijn dat het COA huur moet betalen voor de leegstaande panden.De asielzoekerscentra gaan sluiten omdat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Zo zaten er vorig jaar nog zevenhonderd bewoners in het azc in Oranje, nu zijn dat er minder dan zeventig.