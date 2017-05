Werkstraffen geëist tegen agressievelingen op Truckstar Festival

ASSEN - Het OM wil dat drie mannen uit het Gelderse Brakel een taakstraf krijgen van 180 uur, voor misdragingen tijdens het Truckstar Festival in Assen.

Het gaat om twee mannen van 36 en één man van 44 jaar. Vandaag verschenen ze voor de rechter in Assen. Het drietal schopte en sloeg vorig jaar twee mannen in elkaar tijdens het festival bij het TT Circuit.



Plassen

De verdachten zouden tegen een truck hebben staan plassen. Toen de eigenaar en zijn schoonvader daar iets van zeiden, werden de verdachten agressief. De trucker kreeg een klap in het gezicht en viel op de grond. Daarna schopten de Brakelers op hem in.



De schoonvader van het slachtoffer pakte een zaklamp en sloeg een van de Brakelers. Als reactie daarop, kreeg de man een karatetrap tegen de borstkas. Gevolg: twee gebroken ribben. Beveiligers wisten de verdachten te traceren. Ook tegen hen gedroegen de verdachten zich agressief.



'Van de domme houden'

Tijdens de rechtszaak vanmiddag zeiden de drie weinig meer te weten van de avond. "Of de heren herinneren zich echt niets of ze houden zich expres van de domme. Allebei zijn overigens even kwalijk", reageerde de officier van justitie.



Op 24 mei doet de rechter uitspraak. Naast de werkstraffen hangt de drie ook nog het betalen van een schadevergoeding boven het hoofd van ruim 2.000 euro per persoon.