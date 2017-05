PvdA Midden-Drenthe wil duidelijkheid over plan 'De Haven'

BEILEN - De PvdA Midden-Drenthe wil meer duidelijkheid over het vernieuwde plan voor de bouw van een middelbare school in het havengebied bij Beilen. Dit doet zij door vragen in te sturen naar de gemeenteraad.

In een vergadering begin mei gaf wethouder Gert Jan Bent aan opnieuw in het havengebied van Beilen naar een locatie voor de nieuwe school te kijken. Dit nadat er gesprekken waren geweest met omwonenden van het gebied. Zij zijn het niet eens met de beoogde locatie in het havengebied. Zij vinden dat met de school in het havengebied, het dorp wordt verpest De PvdA Midden-Drenthe wil nu weten wanneer er een aangepast plan komt en of hierin is gekeken naar andere bouwmogelijkheden.Ook zijn de vragen gericht op gesprekken met de bewoners. Zo wil de partij weten wat de raad van de alternatieven van de bewoners vindt en of en wanneer er gesprekken met de omwonenden worden gevoerd.In het plan dat er is gaan het Vincent van Gogh en het Dr. Nassau College een schoolgebouw delen. Als het aan de gemeente en de scholen ligt, dan komt het nieuwe gebouw over het Linthorst Homankanaal in het dorp gebouwd. Omwonenden willen dit dus niet.