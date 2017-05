FC Emmen zonder kleerscheuren naar halve finale play-offs

Voskamp scoort de 0-1 (foto: Roel Bos/sportfoto.org)

VOETBAL - FC Emmen verloor in eigen huis de returnwedstrijd in de play-offs tegen RKC Waalwijk met 1-0, maar door de 5-1 uitzege van maandag staat de ploeg van trainer Dick Lukkien in de halve finale van de play-offs.

Belangrijkste conclusie van de avond was dat iedereen zonder kleerscheuren door de wedstrijd was gekomen, zonder kaarten en zonder blessures.



Donderdag eerste halve finale

Donderdag wacht in die halve finale van de play-offs de nummer 16 van de eredivisie. Welke club dat wordt is nog niet bekend. Zondag wordt de laatste speelronde in de eredivisie gespeeld en er zijn nog drie ploegen die als 16e kunnen eindigen: Roda JC, Sparta en NEC.



Voskamp met de 0-1

FC Emmen speelde vooral met de gedachte om vooral geen averij op te lopen. Het was stroef, traag en allesbehalve geconcentreerd. RKC was sterker in de eerste helft en kwam ook verdiend op voorsprong. De derde grote kans van de gasten betekende de 0-1, gemaakt door Johan Voskamp.



Kallon en Bakker

FC Emmen herstelde zich na rust. Dick Lukkien bracht de twee spelers die afgelopen maandag nog deel uitmaakten van de basisploeg die met 5-1 won in Waalwijk: Issa Kallon en Nick Bakker. Zij kwamen voor Kai Huisman en Josimar Lima. Kallon en Bakker waren donderdag not amused toen bekend werd dat zij het moesten doen met een rol als reserve en dat was te zien. Beide spelers vielen gedreven en gretig in.



Paal

Kallon was kort na rust dichtbij de gelijkmaker, maar zijn kopbal na de voorzet van Alexander Bannink belandde op de paal.



Peters

Cas Peters was nadrukelijk op zoek naar een treffer, maar de topschutter van FC Emmen kreeg ondanks drie aardige kansen de bal niet tussen de palen. Daardoor bleef de gelijkmaker uit.



Rood Van de Sande

RKC eindigde het duel overigens met tien man. Roel van de Sande maakte een overtreding op Peters en werd door scheidsrechter Van de Graaf met direct rood van het veld gestuurd.