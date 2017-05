Man pint 2000 euro met pasje muziekfestival: taak- en celstraf

De man pinde tweeduizend euro met de pinpas van de stichting (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL – Een 31-jarige man uit Deventer kreeg vandaag van de rechtbank in Assen zestig uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij pinde in totaal tweeduizend euro met een pasje van de stichting Live in Meppel.

De man uit Deventer stal uit een locker op het festivalterrein geld en een pinpas. Bij de geldautomaat pinde hij kort achter elkaar twee keer duizend euro. De bank kreeg argwaan en nam contact op met de stichting.



De politie plaatste beelden van de verdachte op internet. Hij werd herkend door een anonieme tipgever. De tipgever zegt ook dat de schoonvader van de verdachte in het team van beveiligers zit. De schoonvader ontkent dat hij zijn schoonzoon heeft gezien en dat hij toegang tot de locker heeft gegeven.



De verdachte ontkende tegenover de politie dat hij iets te maken heeft met de roof van het pasje. De officier van justitie geloofde dit niet. De man moet de ook de tweeduizend euro terugbetalen.