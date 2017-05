Lasershow opent cultureel jaar in Tynaarlo

Het culturele jaar werd geopend met een lasershow (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Het culturele jaar start vanavond (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

EELDE - Het culturele jaar in de gemeente Tynaarlo is vanavond van start gegaan. Tijdens de opening was er dans, een lasershow en trad het Mannenkoor Vries op. De opening vond plaats bij de voormalige Rijksluchtvaartschool in Eelde.





Eerste activiteit

Het eerste evenement in het culturele jaar staat morgen gepland. Dan treedt het Charmantykoor uit Eelde-Paterswolde op in Museum De Buitenplaats in Eelde.



Vanaf mei is de gemeente Tynaarlo de Culturele Gemeente van Drenthe. Het thema dit jaar is 'historie met een knipoog'. Tynaarlo neemt het stokje van culturele gemeente over van de gemeente Emmen.