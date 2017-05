Staatssecretaris wil geen vrijstelling voor ruim vijftig melkveehouders

ASSEN - Staatssecretaris Martijn van Dam is het niet eens met de rechter dat een groep van ruim vijftig boeren hun koeien mogen houden. Onder die boeren zit ook een aantal Drentse melkveehouders, zegt LTO-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo.

De melkveehouders stapten vorige week naar de rechter omdat ze een investering hadden gedaan in hun bedrijf. Toen de staatssecretaris de boeren verplichtte om in te krimpen, kostte dit de boeren veel geld. De rechter stelt de melkveehouders in het gelijk omdat ze niet konden voorzien dat hun investeringen in het gedrang zouden komen.Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken is tegen dit besluit en gaat in hoger beroep.Door deze beslissing hebben inmiddels vierhonderd andere aangegeven ook naar de rechter te stappen.Het plan voor het inkrimpen van de veestapel is een maatregel om de hoeveelheid koeienmest terug te dringen. Dit moet, omdat het Europese limiet flink werd overschreden. Sinds het afschaffen van het melkquotum in 2015, mogen boeren onbeperkt melk produceren. Hierdoor nam het mestoverschot snel toe. Deze hoeveelheid moet nu naar beneden.