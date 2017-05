Bijna 450 hennepplantjes goed voor fikse taak- en celstraf

De man heeft een schuld van vijftigduizend euro. (foto: Pixabay.com)

COEVORDEN - Een 38-jarige man uit Coevorden kreeg vrijdag in de rechtbank van Assen een taakstraf van 120 uur en 2 maanden voorwaardelijke gevangenis voor het telen van 448 hennepplantjes.

De zaak kwam aan het rollen nadat een omwonende van de verdachte de politie tipte via Meld Misdaad Anoniem. Bij de woning van de Coevordenaar aan de Dr JC Homanstraat werd door de tipgever een sterke hennepgeur geroken. De politie ondernam een controle en trof de Coevordenaar thuis aan met bijna 450 plantjes. De man bekende onmiddellijk schuld nadat hij betrapt was.



Tegenover de rechter verklaarde hij dat hij schulden had. Na zijn scheiding kwam hij zonder werk te zitten. De schulden liepen inmiddels op naar ruim vijftigduizend euro. Uit pure wanhoop is hij begonnen met het aanleggen van een kwekerij. ''Ik hoopte met de winst mijn schulden af te lossen en een nieuw leven te beginnen. Maar dat liep mis.''



De officier van justitie bestempelde de daad van de man als ‘dubbel dom.’ Hennep kweken en dan ook nog eens in je eigen huis; dat is niet slim.