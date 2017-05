Kan Lukkien nog om Bakker en Kallon heen?

VOETBAL - Teleurgesteld waren ze. Boos zelfs. Maar zoals een profvoetballer hoort te zijn schikten ze in hun rol als wissel in de thuiswedstrijd tegen RKC. Hun sportieve gram kwam al snel, want direct na rust bracht FC Emmen-trainer Dick Lukkien verdediger Nick Bakker en spits Issa Kallon in de ploeg.

FC Emmen zonder kleerscheuren naar halve finale

De inbreng van de twee getergde spelers zorgde voor nieuw elan. FC Emmen werd sterker en ging op jacht naar de gelijkmaker. Kallon kreeg als snel de kans op 1-1, maar kopte op de paal. "Ja, die bal had er wel in gemogen... oké, die bal had er in gemoeten", aldus de aanvaller.De gelijkmaker kwam niet, maar beide spelers keken desondanks terug op een prima invalbeurt en dat terwijl ze toch een vervelende aanloop kenden naar de return tegen RKC. "Het ging afgelopen maandag heel goed en dan ga je er niet vanuit dat je op de bank moet beginnen", vertelt Kallon. "Ik was weliswaar wat ziekjes op dinsdag en woensdag, maar ik had de trainer laten weten dat ik voluit kon gaan. Toch koos hij voor iets anders. Dat moest ik wel even verwerken."Bakker en Kallon werden een kwartier voor de laatste training bij de technische staf geroepen waar de keuze werd toegelicht. "Dan baal je als een stekker natuurlijk", laat Bakker weten. "Dan moet je professional zijn, maar mag je ook je gevoel uiten. Daar moet je dan een soort balans in vinden."Of beide spelers komende donderdag zullen starten in de eerste halve finalewedstrijd van de play-offs is natuurlijk de grote vraag. "Dat is aan de trainer natuurlijk", aldus Kallon. Die trainer liet weten dat hij zich daarover pas later gaat buigen. Maar één ding is zeker. Wanneer Lukkien weer besluit om zonder Kallon en Bakker te spelen dan zal hij langer dan een kwartier nodig hebben om zijn keuze te verklaren."We zijn nu eerst twee dagen vrij en zondag weten we wie de tegenstander is. Welke tegenstander ik hoop? Nee, zo denk ik niet. Bovendien zou dat arrogant zijn. Wij zijn de underdog."