Automobilist botst tegen boom in Nieuw-Dordrecht

Automobilist botst op boom (foto: Herman van Oost)

NIEUW-DORDRECHT - Op de Oranjedorpstraat in Nieuw-Dordrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een ongeluk gebeurd.

De automobilist botste tegen een boom. Een ambulance kwam ter plaatse. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk.