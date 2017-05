Fotoverslag FC Emmen - RKC

Ondanks de nederlaag is er blijheid bij FC Emmen. De halve finale van de play-offs is een feit Ben Haverkort en Wim Beekman, de toekomstige leiding van FC Emmen Voorafgaand aan FC Emmen - RKC werd FC Emmen O19 in het zonnetje gezet voor hun behaalde titel in de 2e divisie Zij hadden waarschijnlijk op meer spektakel gehoopt Alexander Bannink in actie Telgenkamp werd meer getest dan maandag in Waalwijk Dick Lukkien was niet tevreden over het spel van zijn team RKC eindigde het duel met 10 man na direct rood voor Van der Sande RKC-aavoerder Steef Nieuwendaal ontsnapt hier aan rood na zijn tackle op invaller Issa Kallon Blijheid bij de Brigata Fanatico. Het seizoen duurt in ieder geval nog twee wedstrijden

VOETBAL - Goed was het zeker niet, maar uiteindelijk telt het resultaat over twee duels en dus konden de spelers van FC Emmen gisteravond ondanks een 1-0 nederlaag tegen RKC toch juichen. Door de 5-1 zege, een paar dagen eerder in Waalwijk, plaatste de Drentse club zich voor de tweede keer in drie seizoenen voor de halve finale van de play-offs voor een plek in de eredivisie.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden