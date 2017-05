Hurry Up haalt 5000 euro op met feestavond

HANDBAL - "De opkomst viel wat tegen, maar de sfeer was geweldig", zegt voorzitter Hendrikus Velzing van Hurry Up over de feestavond die gisteren werd gehouden om het gat in de begroting bij de handbalclub te dichten.

Naar schatting heeft Hurry Up uit Zwartemeer een tekort van 18.000 euro, dit komt door de vier rondes in de Europacup, terwijl er maar één ronde in Europa was begroot.Tijdens de feestavond in sporthal De Eendracht was er plek voor duizend mensen, maar er kwamen maar 240 mensen op af. De opbrengst wordt geschat op 5000 euro. "Alle beetjes helpen, dus dit is mooi", zegt Velzing. "Ik ben de bands en de dj's die optraden in ieder geval heel dankbaar. Ze deden dit vol overgave en allemaal belangeloos."Hoe de club het resterende gat in de begroting gaat aanpakken, is nog niet bekend. Voorzitter Velzing: "Daar gaan we de komende weken mee aan de slag. Dan wordt ook het exacte tekort bekend. Het seizoen is nu afgelopen, dus we kunnen de balans opmaken."Hendrikus Velzing kijkt positief vooruit naar het volgende seizoen. "We hebben er nieuwe sponsors bij, dus ik heb de begroting voor volgend seizoen bijna helemaal rond, zodat we op dit niveau kunnen blijven spelen." Over een nieuwe Europees avontuur wil Velzing nog niet teveel nadenken. "Daar moet dan echt nog wel geld voor gevonden worden, maar krijgen we de kans om weer Europa in te gaan, dan zeg ik daar zeker niet direct nee tegen", aldus Velzing.