Aimeé van der Ham keert terug als Statenlid

Aimeé van der Ham (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Aimeé van der Ham keert terug in Provinciale Staten. Zij volgt eind deze maand Douwe Oosterveen op als Statenlid namens Sterk Lokaal.

Oosterveen wordt wethouder voor de gemeente Steenwijkerland en stopt daarom bij Provinciale Staten.



Aimeé van der Ham uit Exloo was bij de vorige Statenverkiezingen de lijsttrekker van Sterk Lokaal en werd na de verkiezingen Statenlid. In 2015 besloot ze daarmee te stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden. Het werk als Statenlid was voor haar moeilijk te combineren met haar privéleven.



Volgens voorzitter John Uffels van Sterk Lokaal is haar situatie inmiddels verbeterd zodat de partij haar kan voordragen als Statenlid. Van der Ham zelf kijkt uit naar haar terugkeer. "Ik heb niet lang na hoeven te denken of ik deze uitdaging zou aanvaarden. Ik ga mij de komende tijd inzetten om het lokale provinciale geluid naar voren te brengen."



Aimeé van der Ham wordt op 31 mei beëdigd als Statenlid.