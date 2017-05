Gewonde bij bedrijfsongeval distributiecentrum in Gieten

Hulpdiensten zijn aanwezig bij het distributiecentrum in Gieten (foto: Van Oost Media) Het ongeluk gebeurde in het distributiecentrum (foto: Van Oost Media_

GIETEN - Bij een bedrijfsongeval bij het distributiecentrum van Coop in Gieten is vanochtend een medewerker gewond geraakt.

Volgens de politie werd in het distributiecentrum een persoon aangereden door een kar. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is niet bekend. Wel meldt de politiewoordvoerder dat de gewonde bij kennis is.



De oorzaak van het bedrijfsongeval is nog niet bekend.