150 zakken met hennepafval gedumpt in natuurgebied bij Deurze

DEURZE - In het Drentsche Aa-gebied zijn 150 zakken met hennepafval gevonden. Het gaat om vuilniszakken gevuld met restanten van een hennepkwekerij die zijn gedumpt bij Deurze.

Boswachter Kees van Son reageert woedend op Twitter. "Ga geraniums kweken of afrikaantjes, leuk voor moederdag. Maar dit niet."Zo'n grote hennepafvaldump heeft Van Son niet vaak gezien. Hij baalt behoorlijk. "Dit is slecht voor de natuur en moet zo snel mogelijk opgeruimd worden. Er zitten onder meer bestrijdingsmiddelen in, dus de rotzooi kun je niet laten liggen. Dit wil je niet in je drinkwater krijgen. En het is zonde van onze tijd", vervolgt de boswachter. "We steken onze tijd liever in de natuur in plaats van in het opruimen van andermans rommel."Kees van Son heeft geen idee wie hier achter zit. "En dat is vermoedelijk ook moeilijk te achterhalen, omdat de regen van afgelopen nacht alle sporen heeft uitgewist."