Geen langlopende contracten voor gesloten azc's in Drenthe

ORANJE - De kwestie met het jarenlang moeten doorbetalen van huur voor asielzoekerscentra die leegstaan of sluiten, lijkt nog niet direct te spelen in Drenthe.

Gisteren meldde het programma Nieuwsuur dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mogelijk nog jarenlang huur moet betalen voor azc's die niet meer in gebruik zijn.In Drenthe sloot vorig jaar het asielzoekerscentrum in Geeuwenbrug. Het asielzoekerscentrum in Oranje sluit dit jaar. Volgens Henk Wolthof van het COA gaat het hier niet om langlopende contracten. De overeenkomst in Geeuwenbrug liep af in maart van dit jaar, die van Oranje loopt tot en met oktober.Wel zijn er verschillende locaties in Drenthe waar voorbereidingen zijn getroffen voor een opvang van asielzoekers, maar waar de plannen zijn geschrapt. Het gaat daarbij onder meer om Meppel, Gieten en Oosterhesselen. Volgens Wolthof kunnen betrokken partijen de gemaakte kosten declareren via een landelijke regeling.De asielzoekerscentra sluiten omdat er minder asielzoekers naar Nederland komen.