Automobiliste komt tegen boom tot stilstand

De auto van het slachtoffer (foto: Van Oost Media) De zwaarbeschadigde auto (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

GIETEN - Bij een botsing tegen een boom is vanmiddag een vrouw gewond geraakt. De automobiliste raakte in een flauwe bocht van de Gasselterweg in Gieten naast de weg en kwam tegen de boom tot stilstand.

Het slachtoffer werd door omstanders uit haar auto gehaald. Zij is naar een ziekenhuis gebracht.