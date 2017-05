Kijk live mee naar de Run van Gieten

De Run van Gieten (foto: Van Oost Media)

GIETEN - In Gieten ligt het tempo hoog vandaag, want vanmiddag is de Run van Gieten.





U kunt hieronder live meekijken naar de Run van Gieten.

Het is de elfde editie van dit hardloopevenement. Deelnemers, zowel jong als oud, leggen verschillende afstanden af.