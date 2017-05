Kijk live mee naar de Run van Gieten [afgelopen]

De Run van Gieten (foto: Van Oost Media)

GIETEN - In Gieten ligt het tempo hoog vandaag, want vanmiddag is de Run van Gieten.

Het is de elfde editie van dit hardloopevenement. Deelnemers, zowel jong als oud, leggen verschillende afstanden af.



De livestream van de Run van Gieten is inmiddels beëindigd.