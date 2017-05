Trampolinespringster Carlijn Blekkink verzorgt gastoptreden bij DJ Armin van Buuren

Carlijn Blekkink uit Weerdinge, tweede van links, treedt vanavond opnieuw op in de show van DJ Armin van Buuren

TRAMPOLINESPRINGEN - Carlijn Blekkink (21) uit Weerdinge treedt vanavond in de Johan Cruijff Arena op tijdens de jubilieum-show van DJ Armin van Buuren. Ze voert met drie andere trampolinespringers van haar club Flik-Flak Den Bosch een act van drie minuten op.

Gisteravond maakte ze haar officiële debuut. "Ja, het was ongelofelijk. Veertigduizend man publiek per avond. Het is echt een gekkenhuis en heel mooi dat wij onze trampoline-act daar neer mogen zetten", vertelt Blekkink enthousiast.



Act over de ruimte

"We zijn met vier trampolinespringers en voor een deel springen we synchroon. Het gaat over dat we in de ruimte zweven. Dus we hebben ook aangepaste maanpakken aan. En op de achtergrond zie je supermooie beelden op grote led-schermen en daardoor is het een mooi compleet plaatje", aldus Blekkink.



In The best of Armin Only viert Van Buuren z'n 20-jarige jublieum als DJ. Alle hits komen langs. Gisteravond was de eerste show. Vanavond is de afsluiting.



Live op TV

Het optreden van Blekkink is vanavond live te zien op RTL 4. De trampolinespringers zijn rond 00.25 uur aan de beurt.

Door: Karin Mulder