Militaire experience op de 'Beleef Dag' in Havelte

Op de Militair Beleef Dag in Havelte was van alles te zien (foto: Jasmijn Wijnbergen / RTV Drenthe)

HAVELTE - ‘Militair beleven’ staat centraal op de allereerste ‘Militair Beleef Dag’ in Nederland. Een unieke dag waar de bezoekers op een leuke manier via speciale routes rondom de Johannes Postkazerne verhalen horen uit onder andere de Koude Oorlog en de twee Wereldoorlogen.

Er kwamen 15.000 mensen af op deze bijzondere dag.



Op tien verschillende locaties zijn activiteiten georganiseerd voor de bezoekers van alle leeftijden. Op de USA Site in Havelterberg zijn de grote militaire voertuigen uitgestald. Enkele militairen geven een schietshow en anderen staan klaar om een gesprek aan te gaan met burgers. Daarnaast is op dit grote terrein een demonstratie tegen kernwapens te zien.



Bezoeker Hans Bervoets was indertijd tegen kernwapens en vindt dit terrein daarom erg bijzonder. Bervoets heeft herinneringen aan kerncentrale Dodewaard: "Ik heb mijzelf destijds nog tegen Dodewaard vastgeketend, daarom vind ik het heel bijzonder om hier te zijn en de andere kant van de medaille te zien."



De dag wordt gevuld met verscheidene activiteiten. Mensen konden het avontuur aangaan en gaan abseilen van de Clemenskerk in Havelte, maar ook konden ze naar shows kijken in het openluchttheater of luisteren naar een verhalenverteller.



Majoor Martin Wemes is blij met het resultaat. Toch vind hij dat mensen moeten onthouden dat dit evenement niet een open dag is van de Johannes Postkazerne, maar dat het een fiets- en wandelevenement is en het bedoeld is om de omgeving van de kazerne en de militaire historie te leren kennen.

Door: Jasmijn Wijnbergen