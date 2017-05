Asielzoekerscentrum Oranje in juni zonder bewoners

De school in het azc in Oranje is al sinds de meivakantie dicht (foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

ORANJE - Het asielzoekerscentrum in Oranje is vanaf begin juni leeg. Alle bewoners zullen dan vertrokken zijn. Dat blijkt uit een brief van de locatiemanager van het azc aan de bewoners van het dorp.

In oktober loopt het huurcontract dat het COA heeft voor de locatie af. Met oog op de sluiting stroomden al enige tijd geen nieuwe asielzoekers meer in op de locatie. Volgens natuurlijk verloop vertrokken er wel mensen, naar zelfstandige huisvesting of opvang elders.



School

Vanwege het teruglopende aantal leerlingen werd het voor de school op het terrein steeds lastiger om lessen op de gebruikelijke wijze door te laten gaan. Daarom zijn de overgebleven gezinnen met kinderen tijdens de meivakantie verhuisd en is de school sinds de vakantie niet meer in gebruik.



Gisteren werd duidelijk dat ook de laatste bewoners die nu nog op het azc in Oranje wonen de komende twee weken zullen uitstromen.



