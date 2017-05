't Perron in Valthe wordt aangepakt

't Perron in Valthe krijgt een facelift (foto: Google Streetview)

VALTHE - Dorpsplein 't Perron in Valthe krijgt een facelift. Vandaag is het officiële startsein gegeven door wethouder Freek Buijtelaar voor de herinrichting van het pleintje.

Het project om 't Perron op te knappen moet 100.000 euro gaan kosten, waarvan 60% gesubsidieerd wordt. Het geld is afkomstig van LEADER, een Europees subsidie-, kennis-, en actieprogramma voor een vitaal platteland.



Oude stationssfeer terug

Bewoners uit Valthe hebben zelf het initiatief genomen om het dorpsplein ’t Perron in Valthe in op te knappen. Met het terugbrengen van de stationssfeer en het uitbreiden van de groene ruimte moet het het dorp aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers.



’t Perron, het ontstaan

Het dorpsplein ’t Perron in Valthe is ontstaan na de opheffing van de spoorlijn Zwolle-Stadskanaal in 1946. In 2014 heeft de werkgroep Karakteristiek Groen Valthe met een groep bewoners het landschap in en om Valthe geëvalueerd. Een van de actiepunten was het als rommelig en onaantrekkelijk ervaren dorpsplein ’t Perron.



't Perron is nu nog een stenen plein met bloembakken. Het plan is om de spoorlijn in de straat te verwerken, bestrating en verlichting te vervangen en zo een echte perron-uitstraling te creëren. Het oude stationsgebouw, dat er nog altijd staat, zal daar aan bijdragen.



In september gaat de schop de grond in en wordt er gestart met de renovatie.