Beenbreuk Dzemidcic domper op feestvreugde ACV

Het duel lag een half uur stil (foto: Twitter ACV)

VOETBAL - Kampioen ACV verlaat de Hoofdklasse B met een 1-0 overwinning op Oranje Nassau. Hierdoor zijn de Groningers veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. Zware smet op de wedstrijd was de beenbreuk, die de vertrekkende Sander Dzemidcic opliep na een overtreding in het strafschopgebied van Ibrahim Sillah.

Sillah kreeg hiervoor een directe rode kaart. Het spel lag een half uur stil en nadat de ambulance was vertrokken benutte Willem de Jong de toegekende penalty. In het restant van de wedstrijd kreeg ACV nog enkele goede kansen op de 2-0: zo schoot invaller Rutger Timmermans van dichtbij over en kopte Saber Hendriks op de paal, maar gescoord werd er niet meer in Assen.



De zwaargeblesseerde Dzemidcic - hij gaat naar HZVV - werd uitgeroepen tot man of the match. Na afloop van het duel werd keeper Ben Wormmeester uitgeroepen tot speler van het jaar.