Hoogste top van Drenthe afvalvrij gemaakt

Het klimteam heeft de top bereikt (foto: Willemijn de Vries)

EMMEN - Vandaag heeft een team van Recycle Valley de hoogste piek van Drenthe, Haantjeduin, zwerfafvalvrij gemaakt. Ze deden dit in het kader van het 'beklim de 12 Summits'-programma.

Recycle Valley staat in de finale van Let's clean Europe, een campagne om Europa zwerfafval-vrij te maken. Zes vrijwilligers beklommen vandaag al afval prikkend de Haantjeduin, vlakbij Emmen.



In 10 provincies

Vandaag werden er in 9 andere provincies in Nederland ook de hoogste toppen beklommen, waaronder de Vaalserberg in Limburg en het Klimduin in Noord-Holland.