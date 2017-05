Auto van de weg op afrit A37

De auto raakte op de afrit van de weg (foto: Persbureau Meter) Hij kwam tegen een boom tot stilstand (foto: Persbureau Meter) De bestuurder moest naar het ziekenhuis (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de afrit van de A37 naar Hoogeveen Oost is vanmiddag een auto van de weg geraakt. Hij schoot door de berm en kwam tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder raakte zodanig gewond dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis is overgebracht.



Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De auto moest worden weggesleept.