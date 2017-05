DOS'46 blijft na zege kans houden op kruisfinales

DOS'46 verslaat Dalto (foto: DOS'46)

KORFBAL - DOS'46 maakt na een 19-22 overwinning bij Dalto nog altijd kans op de kruisfinales. De Nijeveners nemen het in de resterende twee duels nog op tegen nummer twee LDODK en hekkensluiter Oranje Wit.

De ruststand in Driebergen was 9-12. DOS'46 was de betere partij, maar verzuimde de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Bij een stand van 16-17 werd het duel een tijdje stil gelegd vanwege onweer. "Zij kwamen nog gelijk, maar vervolgens kwam Harjan Visscher met twee loepzuivere goals. Uiteindelijk hebben we het keurig over de streep getrokken", zo luidde de conclusie van Jelmer Jonker, die met zeven treffers topscorer was.



Kruisfinales

DOS’46, dat in de zaal als zesde eindigde, heeft negen punten uit acht duels en staat daarmee derde in de Ereklasse A. Nummer vier Fortuna gaat zondag op bezoek bij koploper Blauw Wit en zou bij winst weer over de Nijeveners heen gaan. Wint DOS’46 de nog resterende duels tegen LDODK en Oranje Wit, dan kan het zich nog plaatsen voor de kruisfinales. Een nederlaag van Fortuna in Amsterdam zou alvast zeer welkom zijn voor de ploeg van Daniël Hulzebosch.